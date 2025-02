I carabinieri hanno intercettato l'auto in viale Mario Rapisardi

CATANIA – Marijuana e crack erano in macchina mentre la cocaina, un 39enne, l’aveva nascosta nel suo toupet. I due erano in macchina in viale Mario Rapisarda, una Y10 che era già stata fermata qualche giorno prima.

Guidava la donna. I carabinieri del nucleo radiomobile li hanno visti e si sono insospettiti. Poi hanno intercettato l’auto, certi che i due stessero nascondendo qualcosa.

Il sequestro di stupefacenti

Lui nel giubbotto aveva una busta di plastica contenente 17 involucri di marijuana, “amnesia” e “viola”, per un peso complessivo di 75 grammi.

Poi aveva 260,00 euro e una confezione di mannitolo, una sostanza utilizzata per “tagliare” la cocaina pura da suddividere in dosi.

La droga “in testa”

La 40enne, invece, aveva una dose di crack. E quando i carabinieri hanno chiesto loro di salire sull’auto di servizio, lui ha inavvertitamente urtato con la testa il montante dell’auto, provocando un leggero spostamento del suo “toupet”. A quel punto i carabinieri hanno notato una busta in testa.

Un nascondiglio sicuramente originale, ma che non ha evitato l’arresto. L’uomo col toupet è stato posto ai domiciliari, per la donna è stato disposto l’obbligo di firma per 3 volte alla settimana.