L'intervento delle unità cinofile in via Circumvallazione

PATERNÒ (CATANIA) – I carabinieri hanno arrestato un 41enne per spacio di cocaina: aveva oltre 12 grammi di cocaina purissima, in parte già suddivisa in dosi e resa un totale di 20 grammi. Sul mercato illegale, circa 3 mila euro di proventi sventati.

L’arresto è stato eseguito dai militari del nucleo operativo e radiomobile. L’uomo è descritto come già noto alle forze dell’ordine. Dopo un’indagine preliminare, hanno scoperto che a casa del 41enne, in via Circumvallazione, poteva esserci nascosta della droga.

Le unità cinofile

Sono entrati in azione anche con unità cinofile e hanno trovato due sacchetti contenenti rispettivamente 14,20 e 5,80 grammi di cocaina, oltre a cinque ulteriori dosi confezionate in involucri di alluminio del peso variabile tra 0,26 e 0,52 grammi ciascuna. La sostanza stupefacente è stata successivamente analizzata dal LASS.

Durante le operazioni, gli investigatori hanno anche ritrovato una somma contante pari a 50 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio che, insieme alla droga e al materiale utile al confezionamento delle dosi, è stata sequestrata. Dopo l’arresto, per l’uomo è stato disposto l’obbligo di firma.