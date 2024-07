Cocaina sottobraccio, mitragliatrice in magazzino: arrestato a Palermo

Rilievi sull'arma per capire se ha già sparato

PALERMO – In un pacchetto sotto braccio nascondeva un chilo e cento grammi di cocaina, in un magazzino una pistola mitragliatrice. La polizia ha arrestato T.S., palermitano di 39 anni.

Gli agenti sono intervenuti in un un edificio abbandonato in via Lancia di Brolo. C’era un tavolo con crack, cocaina, altre sostanze e tutto l’occorrente per la preparazione, la pesatura e il confezionamento in dosi pronte per la vendita.

Sempre in zona gli agenti hanno trovato il 39enne che passeggiava. Con sé aveva un pacchetto sotto il braccio. Bloccato, gli è stata trovata la cocaina.

Con i cani antidroga è stata controllata l’area condominiale e un magazzino nella disponibilità dell’uomo, dove erano custoditi gli strumenti per il confezionamento della droga e anche una pistola mitragliatrice contraffatta con due caricatori di munizionamento scarichi e due pistole con matricola abrasa.

Riscontri balistici sono in corso per verificare se e quando le armi abbiano sparato. Il gip di Palermo ha disposto gli arresti in carcere.