Cocktail bar, cucina per tutti i gusti e atmosfera unica a due passi dal Teatro Massimo

A pochi passi dal maestoso Teatro Massimo, in una delle vie pedonali più frequentate e amate del centro storico, sorge Simposio41, un cocktail and food bar che ha fatto dell’equilibrio tra qualità, stile e versatilità il suo punto di forza. In via Generale Magliocco 41, questa elegante location accoglie ogni giorno una clientela eterogenea, rispondendo con gusto e creatività alle esigenze di chi cerca un pasto veloce ma curato, un aperitivo da condividere in compagnia o un cocktail preparato a regola d’arte.

Il nome “Simposio” non è casuale: deriva dal greco “sympósion”, che significa letteralmente “bere insieme”. Nell’antica Grecia, infatti, il simposio rappresentava un momento di condivisione, confronto e convivialità, accompagnato da cibo, vino e dialoghi vivaci. Un concetto che si riflette ancora oggi nell’atmosfera calda e accogliente del locale, dove ogni dettaglio è pensato per favorire l’incontro e lo stare bene insieme.

A rendere ancora più speciale l’identità del locale è l’arredamento, caratterizzato da un gusto particolare in cui l’estetica incontra la sostenibilità. Alcuni elementi d’arredo nascono infatti da un’idea di riciclo creativo: il bancone del cocktail bar è stato realizzato a partire da vecchi mobili restaurati in chiave shabby chic, mentre una bottigliera per i vini è stata ricavata da un’antica saracinesca degli anni ’80, dando così nuova vita a materiali carichi di storia.

Pranzo, cena e cocktail bar a due passi dal Teatro Massimo

Simposio41 è il posto giusto in ogni momento della giornata. A pranzo si può scegliere tra un menu alla carta dal sapore mediterraneo, in cui piatti iconici e tradizionali come la Norma si contrappongono a proposte più innovative come il Tonnarello con burro salato di Collesano, limone biologico di Monreale e gambero. In alternativa, è possibile optare per i piatti espressi della gastronomia, che seguono il ritmo delle stagioni e cambiano ogni giorno. Le preparazioni sono fatte al momento, per garantire sempre freschezza e gusto.

Nel pomeriggio, Simposio41 cambia veste e accoglie i suoi ospiti con formule aperitivo pensate per accontentare ogni palato. Dai classici taglieri di salumi italiani a quelli importati direttamente dalla Spagna, fino ai misti con sfiziosità assortite: ogni aperitivo diventa un piccolo viaggio di sapori, ideale da accompagnare con uno dei tanti drink proposti dalla casa.

Il vero fiore all’occhiello del locale è il cocktail bar, guidato dal talentuoso Marco Greco. Dopo una lunga esperienza nel settore dell’hotellerie di lusso – tra Toscana, Roma, Corea, Londra e Giappone – il barman è tornato nella sua Palermo per mettere a frutto competenze internazionali e passione per il bere miscelato. Dai grandi classici alle creazioni più audaci, ogni cocktail racconta una storia e trasforma ogni serata in un’esperienza unica.

Quando cala il sole, Simposio41 si anima di nuova energia. Per cena torna protagonista il menu alla carta, perfetto per una serata rilassata con gli amici o per un appuntamento speciale. Il locale offre sia spazi interni che un’accogliente area esterna, perfetta per godersi le miti serate palermitane. Durante il fine settimana, l’atmosfera si fa ancora più coinvolgente grazie alla musica dal vivo: dalle band acustiche ai dj set, ogni serata diventa un evento da ricordare, reso ancora più unica dai cocktail d’autore e dal servizio impeccabile.

Simposio41 è il luogo in cui la mixology incontra la cucina mediterranea, in un ambiente che sa essere elegante, dinamico e allo stesso tempo rilassante. Un punto di riferimento per chi ama vivere la città con gusto e stile, a tutte le ore del giorno.

? Via Generale Magliocco, 41 – Palermo

? Per info e prenotazioni: +39 328 11 55 363

? Segui la pagina Instagram @simposio_41 per rimanere aggiornato su eventi e novità