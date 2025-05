Codacons: “Auto blindata per Lagalla? Faccia come Trantino, usi il motorino”

"Appare un insulto alla cittadinanza"

PALERMO – “In una città in cui le famiglie faticano ad arrivare a fine mese, le strade sono dissestate e il decoro urbano è trascurato, destinare risorse pubbliche a una vettura blindata di lusso appare un insulto alla cittadinanza”. Lo afferma il Codacons sull’acquisto di un’auto blindata da oltre 134mila euro da parte del sindaco di Palermo, ritenendo la spesa “inopportuna e distante dalle reali priorità della città e dei suoi abitanti”.

L’associazione sottolinea che “l’impiego di fondi pubblici deve sempre rispondere a criteri di necessità, trasparenza e coerenza con l’interesse collettivo. L’utilizzo di auto blindate dovrebbe avvenire solo in presenza di reali esigenze di sicurezza, formalmente attestate dagli organi competenti”.

Per questo motivo, il Codacons invita “il sindaco di Palermo a dare il buon esempio, seguendo il modello di Enrico Trantino, sindaco di Catania, noto per spostarsi quotidianamente in motorino, rinunciando a ogni forma di privilegio. Una scelta sobria e simbolica, che trasmetterebbe un messaggio di vicinanza e rispetto verso i cittadini, molti dei quali affrontano quotidianamente disagi e sacrifici. Palermo ha bisogno di amministratori capaci di investire in ciò che davvero conta: manutenzione stradale, servizi pubblici, pulizia e vivibilità urbana. Il buon governo – conclude il Codacons – non si misura in cavalli motore, ma in responsabilità e concretezza”.