Colloquio Draghi-Putin: “Fornitura di gas ininterrotta per l’Italia”

A renderlo noto è il Cremlino

Interlocuzione telefonica tra il premier italiano Mario Draghi e il presidente russo Vladimir Putin. A renderlo noto è il Cremlino citato dalla Tass.

Il leader russo ha confermato che la Russia ha intenzione di garantire una fornitura ininterrotta di gas all’Italia. Nella telefonata il presidente russo ha detto che Mosca sta facendo “sforzi per garantire una navigazione sicura nel Mar d’Azov e nel Mar Nero”, affermando che è l’Ucraina ad “ostacolarla”.

“Il colloquio si è incentrato sugli sviluppi della situazione in Ucraina e sugli sforzi per trovare una soluzione condivisa alla crisi alimentare in atto e alle sue gravi ripercussioni sui Paesi più poveri del mondo”, spiega Palazzo Chigi. Putin ha sottolineato che la Russia è pronta ad aiutare a superare la crisi alimentare in cambio della revoca delle sanzioni. Lo riferisce il Cremlino, citato dalla Tass.