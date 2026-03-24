Colombia, precipita un aereo militare con 125 persone a bordo: numerosi morti

Ad annunciare l'incidente il ministro della Difesa

Tragico incidente aereo in Colombia. Un aereo militare si è schiantato causando la morte di 66 persone e il ferimento di molti altri, a bordo del mezzo c’erano 125 persone.

Il velivolo, un C-130 Hercules, è precipitato poco dopo il decollo da Puerto Leguízamo, vicino al confine meridionale con Ecuador e Perù, spargendo rottami in fiamme nella giungla. Una fonte militare ha dichiarato che almeno 58 soldati sono morti.

A diffondere la notizia è stato il ministro della Difesa, Pedro Arnulfo Sanchez, con un post su X: “Con profondo dolore, comunico che un aereo Hercules dell’Aeronautica Militare Colombiana è stato coinvolto in un tragico incidente, mentre trasportava truppe delle Forze Armate”.

“Sono stati attivati tutti i protocolli di assistenza alle vittime e alle loro famiglie, così come l’indagine in corso”, ha aggiunto il ministro.

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