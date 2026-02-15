Colpi d’arma da fuoco nel Messinese: arrestati padre e figlio

I carabinieri hanno analizzato gli impianti di videosorveglianza

MILAZZO – Colpi d’arma da fuoco contro un 40enne, che è stato ferito alla gamba. Arrestati padre e figlio. I particolari.

Colpi d’arma da fuoco nel Messinese

I carabinieri della compagnia di Milazzo hanno arrestato un 47enne e il figlio, un 22enne, con l’accusa di “lesioni personali” e “detenzione e porto illegale di arma comune da sparo” in concorso.

Il provvedimento è scaturito dalle indagini dei militari, coordinati dal capo della Procura Giuseppe Verzera, dopo il ferimento dello scorso 6 febbraio a Pace del Mela.

Secondo le prime ricostruzioni, un 40enne sarebbe stato ferito alla gamba e ricoverato al Policlinico di Messina dopo l’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco.

Le indagini

I carabinieri, analizzando gli impianti di videosorveglianza della zona, sono riusciti a ricostruire l’identità degli autori, che vivono a poche centinaia di metri dalla casa della vittima.

All’interno dell’abitazione dei sospettati, “sono stati rinvenuti – scrivono gli investigatori – una serie di indumenti che, per circostanze di tempo e di luogo, sono risultati compatibili con quelli utilizzati dagli autori dell’azione di fuoco”.

“Inoltre, i successivi approfondimenti – ricostruiscono ancora i carabinieri – hanno poi consentito di ricostruire i movimenti degli indagati nei minuti immediatamente antecedenti e successivi alla commissione del reato, rafforzando i gravi indizi che erano stati già raccolti a loro carico”.

I militari dell’arma hanno arrestato padre e figlio, si trovano nella casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.