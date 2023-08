L'intervento dei militari ha permesso di evitare che il rogo raggiungesse alcune case

FAVARA (AG) – Un pensionato settantottenne di Favara, in provincia di Agrigento, è stato denunciato dai carabinieri alla procura di Agrigento perché sorpreso ad incendiare sterpaglie in via Lago Pergusa.

L’intervento dei militari dell’Arma della stazione del Villaggio Mosè ha permesso di evitare che il rogo si estendesse e raggiungesse alcune case a pochissima distanza.