Comiso, Aeroitalia sospende i voli per quattro città: disagi per i passeggeri

Aumentano le incertezze sul futuro dello scalo

COMISO (RAGUSA) – Brutte notizie per i passeggeri che volevano volare da Comiso in direzione Bologna, Cuneo, Firenze e Perugia. La compagnia Aeroitalia ha deciso di cancellare i voli per queste quattro città.

“A margine delle interlocuzioni avute con Sac, si è deciso di proseguire le nostre operazioni su Comiso limitatamente a tre destinazioni: Roma, Milano Bergamo e Parma. I suddetti voli verranno operati con a/m Embraer 175”, sono le poche righe di comunicato della compagnia.

Tutto in un colpo solo e senza preavviso. E tutto mentre si aspetta la pubblicazione del bando da parte della Camera di Commercio del Sud-Est a seguito del finanziamento di 9 milioni di euro da parte della Regione Siciliana che dovrebbe addirittura incentivare nuove tratte. Invece il territorio si vede spogliato di ben 4 destinazioni, alimentando la sensazione di incertezza sul futuro reale dell’aeroscalo casmeneo.

Ecco nel dettaglio le modiche operative

Comiso-Cuneo: l’ultima data prevista è il 25 gennaio 2025. La tratta riprenderà il 1° aprile 2025, con la transizione all’orario estivo.

Comiso-Firenze: sospensione dal 23 gennaio 2025, con ripresa programmata per il 30 marzo 2025.

Comiso-Perugia: il collegamento sarà interrotto dal 22 gennaio 2025 e non figura nei voli in vendita per l’estate 2025, lasciando incerta la sua riattivazione.

Comiso-Bologna: ultimo volo l’8 gennaio 2025, dopodiché la tratta non sarà più disponibile nel sistema di prenotazione.

Il collegamento Trapani-Cuneo sarà sospeso il 25 gennaio 2025 e riattivato il 30 marzo 2025.

La compagnia, tramite un comunicato, fa sapere che continuerà ad operare per gli scali di Roma, Milano Bergamo e Parma.

Dipasquale (Pd): “Serve una risposta al territorio. Intervenga Schifani”

“Ricordo con estremo piacere le dichiarazioni del presidente Schifani quando, nell’aprile del 2023, annunciò che Aeroitalia avrebbe preso il posto di Ryanair garantendo i collegamenti aerei per lo scalo di Comiso. Ad oggi, però, i cittadini non possono esprimere la stessa soddisfazione visto che la compagnia, senza preavviso e con una nota di quattro righe, ha deciso di sospendere i voli per Bologna, Cuneo, Firenze e Perugia”, a dichiararlo è il deputato del Pd all’Ars Nello Dipasquale.

“La stessa soddisfazione – continua il deputato – la esprimeva il presidente lo scorso novembre, quando la compagnia aveva garantito la regolare programmazione dei voli. Evidentemente si voleva solo nascondere la polvere sotto il tappeto ed evitare polemiche visto l’avvicinarsi del periodo natalizio”.

“Ad oggi, però, resta solamente la soddisfazione senza risultati. Mi auguro che Schifani possa intervenire e trovare una soluzione per uno scalo strategico per la Sicilia intera – è il monito di Dipasquale – . Questo trattamento è il risultato dell’assenza delle politiche da parte del governo di centrodestra nei confronti degli aeroporti minori che chiediamo da anni. Solamente quest’anno sono state stanziate le risorse necessarie, se le avessero messe quando le chiedevamo non ci sarebbero state queste difficoltà anche perché recuperare tutto quello che è stato perduto è impossibile“.