La denuncia del deputato regionale del PD

COMISO (RAGUSA) – “L’ennesimo rinvio dell’assemblea della Sac, che avrebbe dovuto decidere sulla nuova governance, è l’ennesima dimostrazione di una politica che antepone gli interessi di parte a quelli dei cittadini e del territorio”. Lo dichiara il parlamentare regionale del Pd all’Ars, Nello Dipasquale.

“Aspettavamo le nuove nomine per poter incontrare il Cda e parlare della provincia di Ragusa e dell’aeroporto di Comiso – prosegue Dipasquale – ma l’assemblea non si tiene perché la politica deve mettersi d’accordo sui posti da spartire all’interno della Sac. È un problema tutto interno a Forza Italia e Fratelli d’Italia, una mera e pura spartizione di potere che tiene in ostaggio la Sac. Mi dispiace che nessuno lo dica apertamente, forse per non inimicarsi il presidente della Regione e la coalizione di centro-destra”.

Rinvii “per spartire poltrone”

“Si perde tempo – sostiene l’esponente Dem – perché devono occuparsi della spartizione delle poltrone. A nulla interessano i problemi degli aeroporti minori, in particolare l’aeroporto di Comiso, per i quali più volte abbiamo proposto e ribadito la necessità di una politica di riqualificazione”.

“Sono strumenti importanti per un’isola come la Sicilia, vista la questione dell’insularità, e rappresentano servizi pubblici importantissimi che non possono essere lasciati alla sola società di gestione. Il governatore Schifani e il suo governo – conclude Dipasquale – hanno come unico interesse quello di sistemarsi le poltrone e non quello di risolvere la questione degli aeroporti minori, per i quali, purtroppo, per tanti anni c’è stato un disinteresse”.