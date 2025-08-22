Il dolore per il piccolo Raffaele, morto in piscina: “Impotenza che paralizza”

"Dopo Carlotta un'altra tragedia scuote la nostra comunità"

COMISO (RAGUSA) – “È un periodo terribile per la nostra comunità. In tre incidenti stradali hanno perso la vita quattro nostri concittadini, tra cui una bambina. Ora la morte, inaccettabile, del piccolo Raffaele. Siamo increduli e con il cuore a pezzi”.

Il dolore per il piccolo Raffaele a Comiso

Chi vive a Comiso commenta così l’ennesima tragedia che sconvolge il paese. Soltanto una settimana fa, la terribile fine di Carlotta Puccia, rimasta uccisa a soli due anni in un incidente stradale. Il sindaco Maria Rita Schembari, che aveva proclamato il lutto cittadino, si è nuovamente fatto portavoce del dolore della cittadinanza.

Il sindaco: “Eventi che lasciano ammutoliti”

“Certi eventi di una tragicità impronunciabile lasciano ammutoliti, ci pongono di fronte all’insensatezza di questa esistenza e all’impotenza che ci paralizza. Non possiamo che stringerci in un abbraccio affettuoso di cordoglio sincero a tutta la famiglia, che sta attraversando ed affronterà ancora per un tempo non misurabile un percorso di buio e sconforto”.

“Facciamo in modo come comunità veramente umana di fare sentire con discrezione ed affetto la nostra vicinanza”, ha detto, dando seguito alle parole del sindaco di Santa Croce Camerina, Giuseppe Dimartino. Quest’ultimo ha condiviso un messaggio di cordoglio annunciando l’annullamento degli eventi estivi previsti per ieri sera, chiedendo “rispetto e silenzio”.

La tragedia nella casa di villeggiatura

Raffaele Sallemi aveva compiuto due anni a luglio. I genitori gestiscono uno storico frantoio proprio a Comiso, insieme al nonno. La tragedia è avvenuta nella casa di villeggiatura di Caucana: la piscina fuori terra era stata montata in una veranda, il piccolo è stato trovato in acqua quando non c’era già più nulla da fare. E mentre i carabinieri indagano, coordinati dalla procura, per ricostruire le fasi di quanto accaduto, in tantissimi condividono il dolore per il piccolo Raffaele anche sui social, cercando di dare forza ai genitori e ai nonni.

Il parroco: “Vicini alla famiglia”

“La comunità parrocchiale delle Grazie – scrive don Mauro Nicosia – è vicina alla famiglia Sallemi in questo momento di particolare dolore per la perdita del piccolo Raffaele. In questi momenti sappiamo che le nostre parole meglio farle tacere. Stiamo vicini alla famiglia aprendo nella fede le labbra e i cuori pregando per loro”. Preghiere e lacrime che si intrecciano con l’incredulità.

Il dolore per il piccolo Raffaele e i messaggi

“Non riusciamo ancora a crederci – scrive Giovanni – non possiamo accettare che un’altra giovanissima vita si sia spezzata così. Non giudichiamo, ma abbracciamo con amore questi genitori a cui va tutto l’affetto di Comiso”. E ancora: “Un altro angelo ci ha lasciato, che dolore per il piccolo Raffaele, bambino meraviglioso. Un’estate davvero difficile da vivere per tutti noi”. “Non ci sono parole – si legge ancora -. Una tragedia dietro l’altra, prego per questi genitori a cui spero arrivi tanta forza per affrontare quello che è successo”.