Comiso, universitario scomparso: l’appello dei familiari – FOTO

Le ricerche

COMISO- Un universitario, Gianluca Rimmaudo, è scomparso a Comiso. Il giovane non dà sue notizie dalle 10,45 del mattino, quando si trovava nella macelleria del padre, in via Casmene. È stato visto da un passante intorno alle 13 in via Pietro Micca. Da quel momento non si hanno sue notizie. La famiglia ha avvisato le forze dell’ordine che hanno fatto scattare le ricerche.

Il giovane non ha il telefono cellulare, documenti, e denaro. Al momento della scomparsa indossava una maglia verde. La famiglia lancia un appello: chi lo vede avverta le forze dell’ordine