Commemorazione di Biagio Conte: i divieti nella zona di via Decollati

Come cambia il traffico nei pressi della Missione

PALERMO – L’Ufficio Traffico del Comune di Palermo ha emesso un’ordinanza con la quale vengono disposti alcuni provvedimenti in occasione della commemorazione di Biagio Conte, ad un anno dalla sua scomparsa. Nel dettaglio, per domani, 12 gennaio, dalle ore 7.00 alle ore 24.00:

Piazza Decollati

Divieto di sosta con rimozione forzata nell’intera piazza.

Via Decollati

Divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, dell’intera via (da via Oreto a corso dei Mille).

Via Bergamo

Divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, nel tratto compreso tra via Agostino Gallo e via Oreto.

Via Oreto

Divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, nel tratto compreso tra via Bergamo e via Luigi Manfredi (direzione via Stazzone, lato destro). Divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, nel tratto compreso tra via Decollati e via Mario Orso Corbino.