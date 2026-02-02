Commissari Dc: “Chiederemo un incontro a Schifani”

"Nomine e rimpasti sono gli ultimi dei nostri pensieri". A quanto pare, il presidente avrebbe deciso di incontrarli già la prossima settimana

PALERMO – “Domani pomeriggio parteciperemo a una riunione in segreteria regionale insieme ai vertici del partito regionale, i deputati regionali e i segretari provinciali per un momento di confronto e di rilancio dell’azione politica. La nostra attenzione, al momento, è concentrata sull’emergenza che si sta vivendo in Sicilia Orientale e a Niscemi e l’ultimo dei nostri pensieri sono i rimpasti di governo o nomine”. Lo dicono Salvatore Cascio, Fabio Meli e Carmelo Sgroi, commissari regionali del partito in Sicilia.

“Al momento opportuno chiederemo un incontro al presidente della Regione, Renato Schifani, per discutere del futuro, se ci saranno le condizioni politiche continueremo nel percorso intrapreso nel 2022, altrimenti ne prenderemo atto e continueremo a lavorare per il bene della Sicilia da un’altra prospettiva”, concludono.

Intanto dall’Ansa fanno sapere che, stando a fonti governative, la prossima settimana Renato Schifani incontrerà una rappresentanza della Nuova democrazia cristiana per conoscere il percorso della ricomposizione dei loro organi.