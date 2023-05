Commissione Ue, “Revisione Pnrr non ne abbassi le ambizioni”

Stamattina fitto a La Stampa ha lanciato un nuovo allarme

1' DI LETTURA

Il ministro per gli Affari europei Fitto, in un colloquio con la Stampa, lancia un nuovo allarme sul Pnrr: ‘Va smantellato, molte grandi opere sono irrealizzabili’. Poi precisa di non aver mai pronunciato alcune delle frasi, ‘a partire dal titolo, che fa riferimento all’inutilità dei fondi alle infrastrutture’.

Ma il Pd invita il governo a riferire in Parlamento e ‘dare certezze’ sulla possibilità di disporre dei fondi europei, a cominciare da quelli per il territorio a partire dall’Emilia-Romagna.

‘Nessuna rinuncia a nessun progetto. Spendere bene e spendere tutti i fondi’, dice il ministro Salvini.

Mentre la Commissione Ue afferma che ‘qualsiasi revisione’ dei piani nazionali di ripresa e resilienza ‘non dovrebbe abbassarne l’ambizione complessiva’. Mentre l’esame della terza rata all’Italia ‘è ancora in corso’