Como-Palermo 1-1, le pagelle: delusione Tutino, ok Buttaro

I rosanero non vanno oltre il pari nemmeno contro il Como

4' DI LETTURA

I rosanero di Eugenio Corini non vanno oltre il pari a Como. L’uno a uno contro la compagine di mister Longo rallenta ulteriormente la corsa verso i play-off del Palermo. I siciliani, nella 35ª giornata del campionato di Serie B, vanno in vantaggio con il gol di Buttaro al minuto 17 del primo tempo. Al 32′, però, per l’ennesima volta i rosanero si fanno rimontare e i padroni di casa trovano il gol di quello che sarà il defintivo 1-1 con il rigore ottenuto da Vignali e messo a segno da Cerri. Di seguito, le pagelle del club rosanero al triplice fischio del direttore di gara.

LE PAGELLE

DIFESA

PIGLIACELLI: Compie alcuni dei suoi soliti interventi che mettono delle pezze sulle conclusioni avversarie. Sul rigore calciato da Cerri si fa spiazzare, ma in generale è una prestazione sufficiente quella dell’estremo difensore del Palermo. VOTO 6

MATEJU: Partita senza infamia e senza lode per il numero 37 dei rosanero. Pochi pericoli in fase difensiva e la solita poca spinta quando il Palermo attacca. VOTO 6

NEDELCEARU: Cliente scomodo contro il Como per il centrale rumeno. Deve tenere a bada Cerri e nel corso dei 90 minuti non rischia particolarmente. Solo qualche intervento scomposto e alcuni tocchi poco precisi per lui. VOTO 6

MARCONI: Anche per il centro sinistra della linea di difesa dei rosa non ci sono particolari rischi contro gli attaccanti del club lombardo. VOTO 6

CENTROCAMPO

BUTTARO: Primo gol tra i professionisti per il classe 2002 del Palermo. Viene schierato titolare come quinto di centrocampo per sostituire Valente a destra e non demerita contro la squadra di Longo. Riesce a rendersi maggiormente pericoloso con alcuni inserimenti, uno dei quali gli consente di trovare il gol del momentaneo vantaggio dei suoi. VOTO 6.5 (dal 79′ VALENTE S.V.)

SEGRE: Non tocca tantissimi palloni soprattutto nel corso del primo tempo, ma il suo lavoro di interdizione risulta essere comunque importante. Negli ultimi minuti del match è bravo a metterci grinta e a crederci fino alla fine. VOTO 6

GOMES: Si divide il ruolo da regista con Verre in fase di impostazione e, come suo solito, contribuisce sempre alla fase difensiva. Prova alcuni strappi per impensierire la difesa avversaria ma con scarsi risultati. VOTO 5.5 (dall’84’ DAMIANI S.V.)

VERRE: Le sue qualità tecniche non emergono come visto fino a poche partite fa. È il giocatore che dovrebbe incidere di più nel corso del match ma, oltre a un tiro da 40 metri che Gomis legge bene, non riesce a colpire la squadra di Longo. VOTO 5.5 (dal 75′ BROH S.V.)

SALA: Inizia la sfida seguendo la scia dell’ottima prestazione vista contro il Benevento. Nel corso dell’incontro, però, perde smalto fino a causare, quasi in maniera goffa, anche il rigore che ha favorito il gol di Cerri. VOTO 5

ATTACCO

TUTINO: Ennesima delusione contro il Como per il numero 7 del Palermo. Inconcludente, gioca quasi sempre spalle alla porta e contribuisce in maniera sterile alle azioni offensive dei rosanero. VOTO 5 (dal 74′ SOLERI S.V.).

BRUNORI: Nelle ultime gare, compresa quella con il Como, si abbassa per interagire di più con i suoi compagni in mediana. Si muove sempre tanto in fase offensiva e fa a sportellate con i difensori avversari. Il gol del vantaggio del Palermo nasce da una sua giocata: riceve palla spalle alla porta al limite dell’area avversaria e con una finta di corpo si gira calciando in porta con il mancino. Il palo colpito dal capitano dei rosanero favorisce poi il tocco vincente di Buttaro. VOTO 6 (dall’84’ VIDO: Nonostante i pochissimi minuti giocati prova a incidere e a dire la sua contro il Como. Il suo peso in fase offensiva si fa sentire. VOTO 6).

IL MISTER

CORINI: Deve fare a meno di Valente nella corsia di destra del suo centrocampo a cinque, ma la scelta di schierare Buttaro dal primo minuto viene ripagata. Decide di mandare in campo dal primo minuto Tutino lasciando in panchina Soleri; il numero 7 dei rosanero, però, delude per l’ennesima volta. Probabilmente avrebbe dovuto effettuare prima delle sostituzioni che avrebbero potuto dare una scossa al match (il primo cambio per i rosa arriva al minuto 74). La corsa verso i play-off viene rallentata dall’ennesimo pareggio in una partita che può risultare essere cruciale ai fini della classifica. La sua idea di gioco non impensierisce particolarmente la squadra di Longo e, infatti, il Palermo non riesce a concretizzare l’ennesimo vantaggio provando a chiudere la partita. A meno tre gare dalla fine della regular season gli spareggi promozione potrebbero allontanarsi ancora. VOTO 5