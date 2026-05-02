Gli amici non l'hanno visto riemergere e hanno chiamato i soccorsi

COMO – Un quindicenne ha perso la vita oggi, sabato 2 maggio, nel lago di Como, dove si era tuffato da un pontile a Mandello al Lario, in provincia di Lecco.

Il giovane si è tuffato e non è più riemerso. Non vedendolo riemergere, gli amici hanno dato l’allarme e sul posto sono subito intervenuti i mezzi navali della guardia costiera e l’elicottero dei vigili del fuoco con a bordo i sommozzatori che hanno recuperato nel fondale il corpo.

Sul posto sono presenti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica.

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