Le opere sono state volute dall'Autorità portuale di Palermo

PALERMO – Il Foro italico è di nuovo fruibile. Sono terminati gli interventi di riqualificazione voluti dall’Autorità portuale di Palermo (Adsp). L’area, negli ultimi mesi, è stata interessata da lavori di sistemazione e di ripristino dei camminamenti pedonali danneggiati dalla mareggiata causata dal ciclone Harry. L’Adsp è pronta a consegnare formalmente l’area al Comune.

Il Foro Italico prima dei lavori

Tardino: “Migliorate le condizioni di sicurezza”

“I lavori di rimozione dei detriti e di pavimentazione – ha detto il presidente dell’Autorità, Annalisa Tardino – hanno consentito di ripristinare pienamente la funzionalità del sito, migliorando le condizioni di sicurezza, accessibilità e capacità di accoglienza e rendendo nuovamente fruibile uno degli spazi pubblici più rappresentativi del waterfront cittadino”.

Foro Italico dopo i lavori

Lo spazio si prepara a ospitare il consueto appuntamento con il concerto di Radio Italia live, in programma per il 28 giugno.

“L’attività realizzata – ha proseguito Tardino – ha, inoltre, permesso di rispettare l’impegno assunto nei mesi scorsi con gli organizzatori del concerto, assicurando la disponibilità del luogo nei tempi richiesti per ospitare uno degli appuntamenti musicali più partecipati a livello nazionale. Il concerto si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione del rapporto tra porto e città portato avanti dall’Autorità di sistema portuale e orientato a restituire qualità urbana agli spazi affacciati sul mare e a rafforzarne la funzione pubblica e collettiva”.