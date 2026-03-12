L'annuncio dell'editore Mario Volanti in diretta radiofonica con il sindaco Lagalla

PALERMO – Il mega concerto Radio Italia Live torna a Palermo anche nel 2026. L’annuncio è stato dato in diretta radiofonica dall’editore e presidente Mario Volanti in collegamento telefonico con il sindaco Roberto Lagalla.

La data dell’evento è domenica 28 giugno, la location come da tradizione sarà il Foro Italico del capoluogo siciliano. Location che ha subito dei danneggiamenti dalle mareggiate del ciclone Harry e che sarà oggetto di un intervento dell’Autorità portuale di Palermo guidata da Annalisa Tardino.

La conferenza stampa in cui verranno annunciati gli artisti scelti per l’esibizione del 28 giugno saranno annunciati in una conferenza stampa a Palermo fra un paio di mesi.

“Anche quest’anno torniamo a Palermo felici di poter incontrare il pubblico in una cornice unica – dichiara l’editore Mario Volanti -. E’ sempre un enorme piacere poter offrire a questa meravigliosa città uno spettacolo che è per noi un grande impegno, ma anche una grande soddisfazione. Stiamo già lavorando al cast che presenteremo in una prossima conferenza stampa circa un mese prima dell’evento. Ringrazio il Sindaco Roberto Lagalla e tutti i suoi collaboratori per averci dato, anche quest’anno, l’opportunità di poter trascorrere una serata di grande musica e di grande partecipazione. Appuntamento a domenica 28 giugno al Foro Italico di Palermo”.

“Siamo orgogliosi di rinnovare la collaborazione con Radio Italia e di ospitare ancora una volta a Palermo un evento straordinario come Radio Italia Live – Il Concerto, che porta nella nostra città il meglio della musica italiana – ha detto il sindaco Lagalla -. Negli ultimi anni questa manifestazione si è confermata un grande successo di pubblico, capace di richiamare migliaia di persone e di regalare emozioni indimenticabili in una cornice unica come quella del Foro Italico”.

“Si tratta di un appuntamento che rappresenta non solo un momento di festa e condivisione, ma anche un’importante occasione di promozione e crescita per tutta la città, con ricadute positive per il tessuto economico e turistico. Palermo dimostra ancora una volta di essere pronta ad accogliere grandi eventi e di saper offrire uno scenario straordinario agli artisti e ai tanti spettatori. Un sentito ringraziamento va a Radio Italia e al suo presidente, Mario Volanti, per la fiducia rinnovata e per aver scelto ancora Palermo come palcoscenico di uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno”.