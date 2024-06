Elezioni comunali ad Aci Castello, il sindaco uscente sfida due candidati

La tornata elettorale nel comune etneo

CATANIA – Sarà una sfida a tre quella delle elezioni comunali di Aci Castello. Nel comune etneo, uno dei quattro nella provincia di Catania in cui si rinnoverà l’amministrazione nelle elezioni dell’8 e 9 giugno, a scendere in campo sono il sindaco uscente Carmelo Scandurra, dall’ex sindaco del comune ed ex deputato nazionale Filippo Drago e da Alberto Bonaccorso.

Elezioni ad Aci Castello: i candidati

Aci Castello sarà l’unico comune di tutta la provincia di Catania in cui si voterà con il sistema proporzionale. Il sindaco uscente Carmelo Scandurra, che ha amministrato Aci Castello negli ultimi cinque anni, ha deciso di ricandidarsi con l’appoggio di una coalizione di centrodestra.

Il primo sfidante di Scandurra è Filippo Drago, sostenuto da Sud chiama Nord e da alcune liste civiche. Drago è stato sindaco di Aci Castello dal 2014 al 2019, e ha una lunga carriera alle spalle come deputato regionale, nei primi anni novanta, e come parlamentare nazionale.

Il terzo candidato a sindaco di Aci Castello è l’avvocato Alberto Bonaccorso, espressione dell’alleanza tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle. Bonaccorso è un esponente del movimento Equità Territoriale, ed è noto ad Aci Castello per le sue battaglie sulla mobilità sostenibile.