Comune di Catania, approvato il Documento unico di programmazione

Il voto in Consiglio

CATANIA – Il Consiglio comunale di Catania ha approvato nella seduta di martedì 23 aprile, con 26 consiglieri favorevoli e quattro contrari, il Documento unico di programmazione 2024-2026, presupposto fondamentale e imprescindibile per l’approvazione del bilancio 2024-2026.

L’atto, si legge in un comunicato del Comune, risponde al nuovo ordinamento contabile, che rafforza il ruolo della programmazione. Il Dup è composto da due volumi, ed è stato approvato insieme con 15 emendamenti fatti propri dall’Amministrazione e con l’immediata esecutività.

Dup del Comune di Catania: i dettagli

Il primo volume presenta la Sezione strategica (Analisi del Contesto esterno ed interno all’ente; Linee Programmatiche), che sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’amministrazione con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo.

Il secondo volume presenta la Sezione operativa, che costituisce lo strumento a supporto del processo definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici, fissati in un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione.

I documenti di programmazione

Il secondo volume a sua volta si articola in due sottosezioni. La parte prima (Missioni e Programmi), nella quale vengono declinati in programmi gli obiettivi strategici. La parte seconda comprende i Documenti di programmazione dell’ente. In particolare, al suo interno è presente il Programma triennale opere pubbliche.

Nella seconda parte sono presenti inoltre: la Programmazione delle risorse finanziarie da destinare al fabbisogno di personale a livello triennale e annuale; il Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare; la Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie; il Programma triennale di acquisti di beni e servizi.