Comune di Catania, è possibile segnalare i disservizi sul sito dell’Ente

CATANIA – Le segnalazioni dei cittadini al Comune di Catania su disfunzioni di competenza dell’Ente possono essere fatto anche online. Nel portale Catania Semplice del sito istituzionale del Comune di Catania è stata infatti allestita un’area che condurrà la segnalazione direttamente agli uffici interessati, con un numero di protocollo progressivo automatico, semplificando i passaggi, secondo la richiesta inoltrata. Specificando dettagliatamente i motivi per segnalazione al Comune bisogna cliccare sul link: https://www.comune.catania.it/citta-semplice/#/servizi/urp/segnalazioni

Per accedere al nuovo servizio digitale, promosso dall’Ufficio per le relazioni con il pubblico in collaborazione con i sistemi informativi comunali, è necessario essere muniti di Spid o Carta d’identità elettronica.