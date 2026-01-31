Comune di Catania, Ilaria Spoto Puleo è la nuova Garante dell’Infanzia

Legale con una consolidata esperienza nel diritto di famiglia

CATANIA – Il sindaco Enrico Trantino ha nominato l’avvocato Ilaria Spoto Puleo nuovo Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune di Catania.

La nomina è avvenuta in attuazione del regolamento approvato dal Consiglio comunale nell’estate scorsa e a seguito della procedura di manifestazione di interesse pubblicata dalla direzione Famiglia e Politiche sociali. L’incarico, a titolo gratuito, avrà durata pari al mandato del sindaco e fino alla nomina di un nuovo garante, con l’obiettivo di rafforzare a livello locale le politiche di tutela, promozione e ascolto dei diritti dei minorenni.

Ilaria Spoto Puleo, ricorda una nota del Comune, è un legale con una solida formazione giuridica e una consolidata esperienza nel diritto di famiglia e nella tutela dei minori. Nel corso della sua attività professionale ha operato a stretto contatto con famiglie, scuole e istituzioni, maturando competenze specifiche nei settori della protezione dell’infanzia, dell’affido, delle adozioni e della prevenzione del disagio.

Il suo percorso è caratterizzato da un impegno costante nelle battaglie per la difesa dei diritti dei più fragili e nelle campagne contro ogni forma di violenza e abuso sui minori, coniugando rigore professionale e sensibilità sociale.

“Con questa nuova figura – commentano il sindaco Enrico Trantino e l’assessora ai Servizi sociali Serena Spoto – il Comune di Catania compie un passo importante nel rafforzamento delle politiche di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. La scelta dell’avvocato Ilaria Spoto Puleo, professionista di comprovata esperienza e sensibilità, garantisce competenza, ascolto e attenzione concreta verso i bisogni dei più giovani e la sua nomina a Garante rappresenta il naturale approdo di un cammino orientato all’ascolto, all’inclusione e alla promozione di una cultura della responsabilità collettiva verso l’infanzia e l’adolescenza”.

“Il Garante rappresenterà un punto di riferimento per famiglie, scuole e servizi, contribuendo a costruire una città sempre più attenta ai diritti, alla prevenzione del disagio e alla promozione del benessere dei minori. Investire sull’infanzia – concludono Trantino e Spoto – significa investire sul futuro della nostra comunità e a promuovere una rete territoriale capace di garantire a ogni bambino e adolescente il diritto a crescere in un ambiente sicuro, inclusivo e rispettoso delle proprie potenzialità”.