Comune di Palermo, Alaimo: avanti col risanamento dei conti

L'intervento dell'assessore comunale al Bilancio dopo la relazione trimestrale

PALERMO – “La relazione trimestrale presentata dalla Ragioneria generale dimostra, ancora una volta, che la strada intrapresa dall’amministrazione, guidata dal sindaco Lagalla, è quella corretta per il risanamento dei conti, cosa alla quale siamo al lavoro sin dal nostro insediamento”. Lo dice l’assessore con delega al Bilancio del comune di Palermo Brigida Alaimo.

“Altri importanti segnali sono il mancato ricorso alle anticipazioni di cassa e le maggiori riscossioni di Imu e Tari. Si tratta di risultati che certificano una gestione improntata al rigore, alla programmazione e alla responsabilità, con l’obiettivo di restituire stabilità finanziaria all’ente e maggiore credibilità istituzionale. Il miglioramento della capacità di riscossione – prosegue l’assessore – non rappresenta un aggravio per i cittadini, ma è frutto di un’azione efficace di recupero dell’evasione, di un lavoro costante di riordino contabile e di un costante lavoro portato avanti dall’ufficio delle entrate. Questo ci consente di garantire i servizi essenziali, programmare investimenti e tutelare le fasce più fragili della popolazione ed è un grande risultato per un comune che, con la vecchia amministrazione, aveva diversi bilanci non approvati”.

“Continueremo su questa linea – conclude – nella consapevolezza che il percorso di risanamento richiede serietà, trasparenza e scelte responsabili, ma che i risultati già raggiunti dimostrano come la direzione intrapresa sia quella giusta per il futuro della città”.