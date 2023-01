Il Comune assume nove dirigenti con i soldi dell’Europa

La giunta Lagalla dà il via alla selezione

2' DI LETTURA

PALERMO – Arriveranno a tempo determinato, da marzo sino a dicembre, ma ricopriranno ruoli apicali in un ente a corto di burocrati occupandosi di lavori pubblici, scuole, coste, centro storico, differenziata, cultura e progetti. Il comune di Palermo è pronto ad assumere 9 dirigenti a tempo determinato grazie ai soldi messi a disposizione dall’Unione europea: la giunta guidata da Roberto Lagalla ha approvato la delibera che consentirà di mettere in moto la macchina per reclutare cinque dirigenti tecnici, due amministrativi, un contabile e uno specializzato nel settore culturale.

Una manna dal cielo per Palazzo delle Aquile che non solo è rimasta con meno di 40 dirigenti, praticamente la metà di quelli previsti in pianta organica, ma da tempo ha un solo tecnico per una città che è la quinta d’Italia. Il programma React-Eu Pon Metro mette a disposizione quasi 800 mila euro che serviranno a pagare i nuovi burocrati dal 2 marzo sino al 31 dicembre, che risulteranno fuori pianta organica ma avranno unità di progetto assimilate a strutture dirigenziali a tutti gli effetti. La Ragioneria generale non ha però mancato di far notare che incarichi di questo tipo inferiori a tre anni potrebbero dar vita a contenziosi, visto che dovrà essere provata la reale utilità delle assunzioni.

Il Comune emanerà un avviso pubblico che indicherà titoli di studio e requisiti specifici, ossia documentate esprienze quinquennali o dottorati di ricerca, e i compiti dei nove neo dirigenti non saranno indifferenti: uno andrà ai Lavori pubblici (al momento senza capoarea), uno all’Edilizia scolastica, uno al Centro storico, uno all’Ambiente, uno alla Cultura, uno in Ragioneria generale e uno per Mari e coste, oltre all’emergenza abitativa e al controllo gestionale delle Attività sociali. Tra gli obiettivi il miglioramento della raccolta differenziata, la riqualificazione del lungomare della Bandita e del parco a mare allo Sperone, il contratto di costa del fiume Oreto, i lavori al cimitero dei Rotoli, le bretelle per la circonvallazione a Brancaccio, l’adeguamento della piscina comunale, il recupero di alcuni padiglioni dei Cantieri culturali alla Zisa. E ancora Case Rocca, la riqualificazione di piazza Mondello, nuovi centri di raccolta, un impianto di selezione per plastica, metalli e carta a Bellolampo e infine il capitolo degli asili nido da riqualificare o costruire ex novo in via Evangelista Di Blasi, via Di Dio, via Alio, via San Alberto degli Abbati, largo Gabrielli, viale Pertini, viale Michelangelo, via Altofonte, via XXVII Maggio, via Laudicina, via Lazzaro, largo Camastra, via della Barca, ex Casena Rossi.

Le buone notizie però non sono finite qui: non appena si firmerà l’accordo con lo Stato, infatti, il Comune potrà procedere anche all’assunzione dei vincitori del concorso per dirigenti che va avanti ormai da anni, ossia nove tecnici e due contabili, e stavolta a tempo indeterminato.