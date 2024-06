Comune, Lagalla: entro il 2025 le progressioni verticali del personale

L'impegno del sindaco a 24 ore dal vertice con i sindacati

PALERMO – “Alla luce delle istanze di tutte le organizzazioni sindacali e in vista della riunione con le stesse fissata per mercoledì 19 giugno, rinnovo l’intenzione dell’amministrazione comunale di procedere, entro dicembre del 2025, con le progressioni verticali del personale comunale che interessano la gran parte dei profili professionali sui circa 4.700 dipendenti del Comune di Palermo”.

Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.“Da parte dell’amministrazione sarà impiegato il massimo sforzo per allargare la base economica dello 0,55% e, per questa ragione, darò subito mandato agli uffici comunali per verificare la congruità economica”.