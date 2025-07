Il sindaco Lagalla: "Nuova tappa nel percorso di potenziamento dell’organico"

Il Comune di Palermo cerca personale. Saranno pubblicati martedì 1 luglio tre avvisi di mobilità e/o utilizzo graduatorie per il reclutamento di un dirigente tecnico e 93 funzionari. Occhio, dunque, al sito istituzionale del Comune e a inPA – il portale di reclutamento del personale della Pubblica Amministrazione.

Il primo avviso

Il primo avviso riguarda una procedura di mobilità volontaria esterna mediante valutazione di curriculum e colloquio per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di dirigente tecnico Edilizia scolastica.

Il secondo avviso

Il secondo è riservato ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso le Amministrazioni Pubbliche inquadrati nell’Area dei Funzionari e Elevate Qualificazioni per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 25 posti per funzionari tecnici, n. 3 posti per funzionari informatici + 1 da precedente Avviso di Mobilità rimasto vacante.

Ecco i profili individuati nell’ambito delle assunzioni programmate dei 20 funzionari tecnici, a valere sul bilancio comunale:

Funzionario tecnico ingegnere impiantista: 3 posti;

Funzionario tecnico ingegnere progettista: 5 posti;

Funzionario tecnico ingegnere gestionale: 2 posti;

Funzionario tecnico ingegnere ambientale: 1 posto;

Funzionario tecnico agronomo: 2 posti;

Funzionario tecnico geologo: 2 posti;

Funzionario tecnico architetto: 5 posti.

Il terzo avviso

Il terzo avviso è riservato ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso le Amministrazioni Pubbliche, inquadrati nell’Area dei Funzionari e Elevate Qualificazioni per la copertura, a tempo pieno e indeterminato di n. 64 posti di funzionario appartenenti all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. Ecco nello specifico i profili individuati:

32 posti per funzionario amministrativo (di cui 1 rimasto vacante da precedente Avviso di Mobilità);

26 posti per funzionario contabile (di cui 2 rimasti vacanti da precedente Avviso di Mobilità);

6 posti per funzionario legale (di cui 1 rimasto vacante da precedente Avviso di Mobilità).

Gli avvisi stabiliscono che, per i posti che rimarranno scoperti al termine della procedura di mobilità, l’Amministrazione potrà procedere all’assunzione attingendo dalle proprie graduatorie oppure da quelle di altre Pubbliche Amministrazioni.

Comune di Palermo, come candidarsi e scadenza

Le richieste di partecipazione alla mobilità volontaria dovranno essere presentate esclusivamente tramite il portale inPA, mentre le domande relative alla manifestazione di interesse per l’utilizzo di graduatorie di altri Enti dovranno essere trasmesse unicamente via PEC all’indirizzo: concorsi@cert.comune.palermo.it. Il termine ultimo per candidarsi è il 31 luglio 2025.

Il sindaco Lagalla: “Nuova tappa nel percorso di potenziamento dell’organico”

“Il reclutamento di un dirigente e 93 funzionari rappresenta una nuova tappa nel percorso di potenziamento dell’organico negli uffici del Comune e rientra nel piano di fabbisogno del personale 2025-2027 – hanno dichiarato il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore al Personale Dario Falzone – Aver rimesso in ordine i conti dell’Ente permette a questa amministrazione di incrementare il numero dei funzionari negli uffici che danni necessitano di avere nuove e motivate forze per dare supporto all’attività amministrativa e imprimere un ulteriore cambio di passo nelle procedure che si traducono poi nei servizi ai cittadini”.

CONCORSI E LAVORO, TUTTE LE NOTIZIE SU LIVESICILIA