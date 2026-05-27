Comune di Palermo, il consiglio approva il bilancio di previsione

Alaimo: “Ora inserire risorse extracomunali”

PALERMO – “L’approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio comunale certifica la bontà del lavoro portato avanti dall’amministrazione sul piano del riequilibrio dei conti e della liquidità finanziaria dell’Ente”. Lo ha detto l’assessora al Bilancio del Comune di Palermo, Brigida Alaimo.

“Adesso, però, ci sono risorse extracomunali che devono essere immesse nella programmazione finanziaria dell’ente attraverso i necessari passaggi consiliari”, ha aggiunto.

L’assessora ha spiegato che si tratta di fondi destinati a “interventi essenziali per la città”, tra cui attività sociali, sostegno ai servizi, rigenerazione urbana dei quartieri, opere pubbliche e progetti strategici “che Palermo non può rischiare di perdere”.

“Occorre affrontare con rapidità e responsabilità i prossimi provvedimenti finanziari – ha concluso – perché su queste risorse si gioca una parte importante delle opportunità di sviluppo della città”.