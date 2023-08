Comune di Sciacca: “No commenti su Facebook”, scoppia la polemica

Sindaco Fabio Termine accusato di censurare il dissenso, ma lui respinge le critiche

1' DI LETTURA

SCIACCA (AG) – La pagina istituzionale di Facebook del comune di Sciacca, in provincia di Agrigento, non consente più ad alcun utente di commentare le news pubblicate giornalmente dall’amministrazione. È possibile solo cliccare like o, tutt’al più, condividere i singoli post. Ma non si può esprimere la propria opinione, evidentemente né a favore, né contro. Ne consegue che non è possibile neanche fare delle semplici segnalazioni.

Una decisione che ha aperto il fronte della polemica cittadina. L’opposizione di centrodestra oggi accusa apertamente il sindaco di centrosinistra Fabio Termine di volere censurare il dissenso, parlando, in un’interrogazione, di “atteggiamento poco democratico da parte dell’amministrazione in carica”.

“Se si decide di dare informazioni ai cittadini, anche attraverso i social – dicono i consiglieri – allora è corretto e democratico lasciare al lettore la possibilità di commentare, criticare (senza scadere mai nella volgarità e nelle offese) e, soprattutto, avanzare idee o proposte relative alla notizia pubblicata”.

Termine ha replicato: “È assurdo – dice – parlare di censura, la pagina Fb del comune è gestita dall’addetto stampa dell’ente, che si occupa esclusivamente di comunicazione istituzionale, diffondendo informazioni di carattere strettamente istituzionale e di promozione del territorio. L’amministrazione ha deciso di fare comunicazione politica attraverso le pagine Facebook e Instagram degli assessori e del sindaco”.

“In quelle pagine – ha concluso Termine – ogni cittadino ha la possibilità di commentare, esprimendo la propria opinione”.