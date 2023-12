Comune, Simona Latino (Dc) chiede chiarimenti sulle progressioni verticali

L'interrogazione all'amministrazione

CATANIA – Una interrogazione a risposta scritta è stata presentata dalla consigliera della Nuova Democrazia Cristiana, Simona Latino, in merito alle progressioni verticali del personale dirigenziale del comune di Catania. Una iniziativa sottoscritta in maniera bipartisan da Graziano Bonaccorsi (M5s), Serena Spoto (Mpa), Giuseppe Musumeci (Prima l’Italia), Riccardo Pellegrino (Forza Italia) e Gerri Barbagallo.

La richiesta di chiarimenti

La richiesta di chiarimenti all’Amministrazione verte, in particolare, sulla determina dirigenziale del 13 novembre 2023 in merito all’indizione di tre procedure selettive interamente riservate al personale a tempo determinato del municipio. L’iniziativa di Latino andrebbe letta dunque non come una spigolatura politica, ma come un segnale di rispetto istituzionale. La consigliera sta agendo, infatti, da presidente della nona commissione consiliare (Personale) di Palazzo degli Elefanti – come chiarito nel testo dell’interrogazione – perché le istanze presentate dal suo ufficio non sarebbero state vagliate con sufficiente attenzione. Snobbate.

Gli episodi

“Ritenuto che – si legge – il dottor Belfiore invitato dalla IX Commissione non ha presenziato all’incontro, facendosi sostituire dalla dottoressa Longhitano. Quest’ultima “compulsata sui precisi costi di tali progressioni verticali – scrive Latino – non è riuscita ad enucleare in maniera precisa e dettagliata né l’ammontare di suddetto fondo, né i costi delle posizioni (180) messe a bando; Anche l’Assessore Lombardo, invitata in IX Commissione, collegatasi con oltre 30 minuti di ritardo affermando che poteva solo dedicare “qualche minuto” per concomitanti impegni istituzionali”.

E ancora: “La IX Commissione Consiliare Permanente – è scritto nell’interrogazione – nella sua attività di studio e promozione di indagini conoscitive ha evidenziato la non chiarezza dei punti sopracitati sui quali ha chiesto approfondimenti; La Commissione si è avvalsa degli strumenti di confronto promuovendo per diverse settimane incontri con i Funzionari e gli Assessori di competenza, i quali o non hanno potuto presenziare alle sedute, o non sono stati esaustivi nelle loro risposte; La Commissione ha chiesto più volte copia sia in forma scritta che orale la Determina Dirigenziale num. 03/RIS UM/791 del 13/11/2023 in quanto non pubblicata nella sezione Trasparenza del sito del Comune di Catania ma senza alcun risultato”.

Oggi in aula

Intanto, il presidente del Consiglio comunale, Sebastiano Anastasi, ha convocato l’Assemblea cittadina nell’aula consiliare di Palazzo degli Elefanti per stasera, alle ore 19. L’ordine del giorno della seduta, prevede la trattazione d’urgenza richiesta dall’assessore all’Urbanistica in merito alla “Dichiarazione di prevalenti interessi pubblici” per l’immobile di piazza Mancini Battaglia 11-12 “acquisito gratuitamente al patrimonio comunale, a seguito di inottemperanza all’ordine di demolizione, per aver eseguito opere edilizie senza concessione edificatoria”.

In trattazione urgente anche la variazione al bilancio di previsione (parte prima “Entrate”) riguardo al fondo del Mic per la promozione della lettura, la tutela e la valorizzazione del patrimonio librario. Al vaglio dell’Aula, inoltre, una delibera su debiti fuori bilancio, e un odg e due mozioni a firma di diversi consiglieri comunali.