Con la moto contro un’auto in galleria, morto un uomo di 52 anni

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale

COMO – E’ finito la sua moto contro un’auto in galleria, morto un uomo di 52 anni. La vittima si chiamava Mirko Conzatti. L’incidente si è verificato nel giorno di Capodanno a Brienno, sulla Statale 340 del lago di Como.

In sella alla sua Suzuki, lungo le corsie in direzione Argegno, il centauro brianzolo avrebbe tamponato un’auto in una galleria. Dopo aver perso il controllo della moto, forse dopo un tentativo di sorpasso, il mezzo è poi andato a sbattere contro la parete del tunnel. L’incidente non ha lasciato scampo all’uomo che è morto poco dopo l’arrivo in ospedale Sant’Anna di Como: troppo gravi le lesioni riportate nel sinistro. Sil posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilievi.