 Tragedia a Campobello di Mazara: 17enne muore travolto dal treno
Con le cuffie vicino ai binari: 17enne muore travolto dal treno

La tragedia a Campobello di Mazara
NEL TRAPANESE
di
CAMPOBELLO DI MAZARA – Un ragazzo di 17 anni residente a Campobello di Mazara (Trapani), è morto dopo essere stato investito dal treno sulla tratta Trapani-Castelvetrano, all’altezza di contrada San Nicola.

Impatto fatale

Secondo la Polfer il giovane, di origine tunisina, stava camminando vicino ai binari e non si sarebbe accorto del convoglio che viaggiava in direzione Castelvetrano, perché indossava le cuffie. L’impatto è stato fatale. Il traffico ferroviario è rimasto interrotto per alcune ore ed è da poco ripreso.

Il diciassettenne viveva a Campobello di Mazara insieme ai genitori e quando è stato investito dal treno era al lavoro in campagna, nella contrada San Nicola, e stava ripulendo il terreno dai rami della potatura, vicino ai binari, secondo quanto riferisce l’Ansa. L’incidente – inizialmente si pensava a un suicidio – è avvenuto stamattina e la linea Trapani-Castelvetrano è rimasta a lungo bloccata.

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
