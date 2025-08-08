Con pistola davanti a un locale a Siracusa, arrestato un 20enne

L'operazione della squadra mobile

SIRACUSA – Agenti della squadra mobile di Siracusa hanno arrestato un ventenne per porto abusivo di arma da fuoco. E’ stato bloccato in parcheggio al termine di un inseguimento dopo che aveva provato a disfarsi di una pistola modificata perfettamente funzionante, con cinque proiettili calibro 6,35.

L’arresto è avvenuto nell’ambito di controlli nei vari lidi di Fontane Bianche, località balneare di Siracusa. Durante le procedure di identificazione di un gruppo di cinque giovani all’ingresso di un lido balneare dove si stava svolgendo una serata di intrattenimento un giovane, il ventenne per sottrarsi al controllo, è improvvisamente fuggito. Inseguito e bloccato è stato arrestato e portato nel carcere di Cavadonna.