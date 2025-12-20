Convenzione Regione-Airgest, Turano: “Buona notizia per Trapani”

Il via libera della giunta Schifani

PALERMO – “La convenzione sottoscritta tra la Regione Siciliana e Airgest, la società che gestisce l’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani, si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione e sviluppo del sistema turistico della provincia”. Lo afferma l’assessore regionale Mimmo Turano, dopo il via libera della giunta Schifani alla convenzione.

“Lo scalo trapanese – prosegue – è un’infrastruttura strategica per la mobilità e l’accessibilità in Sicilia e rappresenta un elemento per il rafforzamento dell’attrattività turistica, sia a livello chiave nazionale che internazionale, per l’incremento delle rotte da e per una delle province più belle dell’Isola”.

E aggiunge: “Sono certo che l’intesa potrà favorire l’incremento dei flussi turistici, migliorare l’integrazione tra trasporto aereo e offerta locale con ricadute positive e durature sul piano economico e occupazionale, contribuendo – conclude l’assessore Turano – a consolidare il ruolo della Sicilia quale destinazione competitiva, accogliente e orientata alla qualità”