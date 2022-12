Concerto di capodanno, l’Orchestra insieme al quintetto Alti&Bassi

Lo show al Teatro Politeama Garibaldi avrà inizio alle ore 18

PALERMO – Domenica 1° gennaio 2023 alle ore 18 al Politeama Garibaldi appuntamento con i brani tradizionali di Capodanno e una parte di programma tutta dedicata alle musiche d’Oltreoceano.

Il 2023 dell’Orchestra Sinfonica Siciliana comincia in modo effervescente ed originale con il Concerto di Capodanno che vedrà sul palcoscenico del Politeama Garibaldi il 1° gennaio 2023 alle ore 18 l’Orchestra Sinfonica Siciliana e il quintetto vocale Alti & Bassi diretti da Benedetto Montebello.

Sarà un concerto che rispetto alla tradizionale formula si concederà qualche digressione e qualche elemento di forte novità, come è ormai nella recente consuetudine della FOSS. In programma gli attesi brani di Johann Strauss, come la marcia Frisch in’s feld!, il valzer Rose del Sud, la Luzifer polka, op. 266, accanto alla spumeggiante ouverture Cavalleria leggera di Franz von Suppè, all’entr’act et valse da “Coppelia” e al Divertissement Pizzicato da “Sylvia” di Léo Delibes, oltre al Valzer dei fiori da “Lo schiaccianoci” di Pëtr Il’ič Čajkovskij.

A questo punto, dato spazio alla tradizione, si passa alla musica d’oltreoceano, proposta con trascrizioni effettuate ad hoc per un organico vocale di assoluta particolarità, quello del quintetto di voci maschili Alti & Bassi, accompagnato dall’Orchestra Sinfonica Siciliana. E allora si inizia con il medley I Love America, elaborato da Paolo Coggiola e Alberto Schirò, che prevede Singing in the rain, Cheek to cheek, Night and day, New York, New York; quindi si passa alle pagine di George Gershwin con Summertime, di Antonio Eros Negri con J.Green Dixie Swing, di Giovanni D’Anzi con Quando canta Rabagliati.

Si conclude il programma con due medley: New York Suite – omaggio ai Platters (My Prayer, Sixteen Tons, Only You, Smoke gets in your eyes) e Cartoon Suite (Who’s afraid of the big bad wolf – Three little pigs -, A dream is a wish your heart makes – Cinderella – Heigh Ho – Snow White and the 7 dwarfs – A spoonful of sugar – Mary Poppins – The bare necessities – The jungle book – One song – (Snow White and the 7 dwarfs – Bibbidi Bobbidi Bu – Cinderella) sempre elaborati per quintetto vocale e orchestra da Paolo Coggiola e Alberto Schirò.

Un programma assolutamente originale, che sarà un viaggio per il mondo, dall’Europa, alla Russia, agli Stati Uniti, ideato dalla direttrice artistica della FOSS e dal Maestro Benedetto Montebello che nell’occasione dirigerà l’Orchestra Sinfonica Siciliana. Direttore d’esperienza, formatosi al conservatorio di S. Cecilia sotto la guida di Bruno Aprea, nel 1995 vince il premio “Rinaldi” come miglior direttore d’orchestra del conservatorio di S. Cecilia e nel 2006 il concorso internazionale di direzione d’orchestra “G. Patanè”. In trent’anni di carriera ha diretto il repertorio sinfonico e lirico in orchestre come l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia, l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, l’Orchestra della Fondazione Teatro Petruzzelli, l’Orchestra regionale di Roma e del Lazio, l’Istituzione Sinfonica Abruzzese, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e moltissime altre in Italia e nel mondo. Attualmente è docente di direzione d’orchestra nel Conservatorio de L’Aquila. Sul palco al suo fianco, il quintetto Alti & Bassi, gruppo vocale a cappella nato nel 1994 a Milano. Dal momento della formazione il quintetto si è imposto all’attenzione generale, esibendosi in contesti prestigiosi come nel 2018 nel concerto per il Presidente della Repubblica Mattarella a Castelporziano, al Blue Note, in cui dal 2002 sono ospiti fissi ogni anno, in televisione e radio, in trasmissioni condotte da Lorella Cuccarini, Maurizio Costanzo, Paolo Limiti, Milly Carlucci, Fabrizio Frizzi, Gerry Scotti, Nino Frassica, Fabio Fazio, ecc.

Otto gli album all’attivo e numerosi i riconoscimenti, tra cui nel gennaio 2016 The Accademia Music Award assegnato a Los Angeles a “La Nave dei Sogni” come best song a cappella, nel 2017 il terzo premio al festival a cappella Vokal Total a Graz nella categoria Pop, ottenendo anche il quarto premio

e Silver diploma nel Jazz, sempre nel 2017 il Premio del Pubblico nella prima serata dell’Italian A Cappella Summit nell’ambito del Festival Vivavoce a Treviso, nel 2018 il terzo premio alla World Competition di

Taipei, ottenendo 4 primi premi assoluti: “Best Jazz Interpretation”, “Best singer”, “Best Arrangement” e “Best Original Song”.

I prezzi dei biglietti variano da € 30 per l’anfiteatro, a € 40 per i palchi, a € 50 per la platea. Riduzioni per abbonati alla stagione 2022/2023, under 30, convenzioni, disabili con accompagnatore, under16 più accompagnatore. Il biglietto può essere acquistato on line su https://www.vivaticket.com/it/ticket/concerto-di-capodanno/197241 oppure alla biglietteria del Politeama Garibaldi, aperta con i seguenti orari: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 9.30-16.30; sabato e domenica 9.00-13-00. Il botteghino è aperto anche il giorno del concerto a partire da un’ora prima dell’inizio. Lunedì chiuso. Per info: biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it – Tel. 091/6072532-3.