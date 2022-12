Concerto di Vasco a Palermo, interrogazione di Forello e Argiroffi

Ecco cosa chiedono i due consiglieri comunali

1' DI LETTURA

Un’interrogazione scritta per conoscere i dettagli del concerto di Vasco Rossi a Palermo del 22 e 23 giugno 2023. È questo l’atto ispettivo depositato dai consiglieri del gruppo oso Ugo Forello e Giuli Argiroffi.

Con la richiesta di informazioni i due esponenti dell’opposizione chiedono se gli uffici comunali “hanno ricevuto preventiva richiesta ed hanno concesso espressa e formale autorizzazione” al concerto, autorizzazione che sarebbe in violazione dei “limiti previsti dall’art.10 della convenzione”. Poi i due chiedono se gli uffici “hanno stipulato, onde evitare ipotesi di abuso di ufficio (mediante omissione) e un grave danno erariale, apposito accordo con gli organizzatori dell’evento e previsto un congruo corrispettivo a favore del Comune di Palermo per la concessione dello Stadio dell’evento de quo”. E ancora se l’amministrazione “è a conoscenza del contenuto e delle condizioni dell’eventuale contratto sub-concessorio fra la Palermo FC Spa e la società Musica da bere di Carmelo Costa per conto di Live Nation”.

L’atto ispettivo però non si limita alla richiesta di informazioni sull’evento. Forello e Argiroffi vogliono sapere se la Palermo FC Spa è in regola con il pagamento dei canoni concessori, se sono stati effettuate opere di manutenzione straordinaria e se è stata rispettata, in caso di azioni di compensazione, la disciplina dettata dall’art.18 della convenzione. Inoltre chiedono se la Palermo FC Spa ha corrisposto negli anni l’imposta pubblicitaria sulle attività pubblicitarie svolte all’interno e all’esterno dello Stadio Comunale. Numerose domande a cui l’amministrazione dovrà rispondere per iscritto.