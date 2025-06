Il leader dei Village People dopo il malore: “Mi scuso con i palermitani”

Victor Willis annuncia che lo show si rifarà

PALERMO – “Mi scuso con i palermitani per non essere riusciti a completare lo spettacolo per estrema disidratazione. Vorrei riprogrammarlo presto”. Con un messaggio pubblicato sul canale social personale, Victor Willis, leader dei Village People, rassicura il suo pubblico, dopo lo stop allo show che si stava svolgendo a Palermo domenica sera.

Il malore e i soccorsi

Durante l’esibizione, infatti, il frontman dell’iconica band si è improvvisamente accasciato sul palco per un malore. E’ successo davanti a circa duemila persone che stavano assistendo alla prima serata del Sicilia Jazz Festival, la rassegna che ha in programma vari appuntamenti con ospiti internazionali al Teatro di Verdura, con ospiti internazionali che saranno accompagnati dall’orchestra.

Victori Willis, 73 anni, dopo essere stato soccorso e trasportato in ospedale per accertamenti, è stato dimesso ed è tornato negli Stati Uniti. E nel suo messaggio aggiunge: “Ecco Macho Man, durante lo spettacolo, accompagnato da una fantastica orchestra”, condividendo un breve video dell’esibizione seguita dagli applausi.

La Fondazione: “Conservate il biglietto”

Come precisano dalla Fondazione Orchestra Jazz Siciliana The Brass Group, il concerto si rifarà. “A seguito di quanto accaduto domenica sera al leader dei Village People, Victor Willis, raccomandiamo a quanti hanno partecipato al concerto d’inaugurazione, di custodire gelosamente il titolo di accesso del concerto del 22 giugno 2025″

“La Fondazione The Brass Group è infatti sempre vicina l tutto il pubblico presente – spiegano – e sta ricercando alcune possibili soluzioni per donare a quanti hanno manifestato la loro simpatia e il loro caloroso sostegno al leader dei Village People, Victor Willis, un evento a data da destinarsi”.