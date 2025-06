Concertone di Radio Italia, traffico a Palermo e disagi sulla Palermo-Catania

Le lunghe code in via Francesco Crispi

PALERMO – Traffico paralizzato a Palermo nella zona del concerto di Radio Italia al Foro Italico a Palermo, che si svolgerà nella giornata di venerdì 27 giugno. La sospensione della ztl in via Roma non è riuscita a rendere più semplice la vita, oggi, degli automobilisti palermitani rimasti intrappolati nelle vetture sotto il sole cocente e oltre 35 gradi.

Il traffico a Palermo e sulla A19

Per tutta la mattinata si è formato un lungo serpentone di auto in via Francesco Crispi. Disagi anche in autostrada sulla Palermo -Catania. Anche oggi si sono formate lunghe code in direzione di Palermo dove c’è il doppio cantiere tra Casteldaccia e Bagheria.

Per molti automobilisti della provincia sarà complicato arrivare nel capoluogo in vista del concerto. Per l’evento è previsto un grosso impiego di forze dell’ordine e anche dei sanitari che saranno dislocati nel lungomare per quella che sarà una giornata di musica e festa