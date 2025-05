Conclave, il nuovo Papa è Robert Prevost, Leone XIV DIRETTA

La fine del quarto scrutinio, gli aggiornamenti

Conclave, è fumata bianca: scelto il successore di Papa Francesco, che ha accettato la nomina. Il nuovo Papa è Robert Prevost, americano, che ha assunto il nome pontificiale di Leone XIV.

(A cura di Antonio Condorelli – Antonio Giordano – Manfredi Esposito – Fernando Massimo Adonia)

Suonano le campane a Piazza San Pietro, il nuovo Papa è stato eletto al quarto scrutinio. Il 267° Papa è stato eletto più velocemente di quanto accadde nel 2013 a Jorge Mario Bergoglio che era stato eletto al quinto scrutinio, sempre nella seconda giornata del conclave.

Conclave, è fumata bianca

Un applauso ha accolto la fumata bianca in piazza San Pietro. Commozione e gioia tra le migliaia dei fedeli radunati in piazza.

Il sussurro corre tra i banchi di Santa Maria Maggiore, proprio vicino alla tomba di Francesco. Ci si mostra la notizia sui telefonini. Pochi istanti prima il sacerdote durante la Messa aveva pregato: “Dona alla tua chiesa un pastore”. “Incredibile, eravamo proprio qui” dice una coppia di ragazzi Italiani.

LA DIRETTA

19.30 “La pace sia con tutti voi. Fratelli carissimi, questo è condizionalmente ancora conserviamo nelle nostre orecchie quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva Roma dizione al mondo al mondo intero quella mattina del giorno di Pasqua consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione Dio ci vuole bene Dio vi ama tutti e il male non prevarrà siamo tutti nelle mani di Dio pertanto senza paura uniti mano nella mano con Dio e tra di noi andiamo avanti siamo discepoli di Cristo Cristo ci precede il mondo ha bisogno della sua luce l’umanità necessita di lui come il ponte per essere raggiunta da Dio e dal suo amore aiutateci anche voi poi gli UNI gli altri a costruire ponti”.

“Alla chiesa di Roma un saluto speciale, dobbiamo cercare come essere insieme una chiesa missionaria, sempre aperta al dialogo”.

“Vogliamo essere una chiesa sinodale, che cammina, che cerca sempre la pace, di essere vicino specialmente a coloro che soffrono. Oggi il giorno della supplica alla Madonna di Pompei, nostra madre Maria vuole sempre camminare con noi, stare vicino, aiutarci. Allora vorrei pregare insieme a voi, preghiamo per la pace nel mondo, chiediamo questa grazia speciale di Maria”.

19.21 “Il primo Papa americano”, scrive il New York Times. “Il nuovo Pontefice è Robert Prevost degli Stati uniti, il primo Papa americano nella storia”, gli fa eco la Cnn.

19.16 Il nuovo Papa è Robert Prevost, Leone XIV

19.10 Il cardinale Dominique Manberti annuncerà ufficialmente l’elezione del nuovo Pontefice con la formula in latino: “Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam”. 73 anni, francese, è nato a Rabat in Marocco, ma è cresciuto in Corsica.

19.08 Dopo l’elezione e l’accettazione, il nuovo Papa si è ritirato nella cosiddetta ‘stanza delle lacrime’ che è la sagrestia della Cappella Sistina per rimanere in preghiera ed indossare i paramenti papali.

All’interno della stanza ci sono le tre vesti papali di diverse misure. Dopo essersi preparato il nuovo Papa ritorna nella Cappella Sistina per ricevere l’omaggio dei cardinali. Solo dopo si affaccerà dalla Loggia delle Benedizioni.

18.52 Sono salite a oltre 40mila le persone che hanno raggiunto piazza San Pietro per vedere affacciarsi il nuovo pontefice. Lo si apprende dalle forze dell’ordine presenti sul posto. Il flusso, aumentato notevolmente dopo la fumata bianca, sta crescendo ancora.

18.46 Si attende l’annuncio ufficiale, ‘Habemus Papam’, con il nome e cognome del nuovo Papa e il nome pontificiale scelto. La pronuncia sarà fatta dalla Loggia delle Benedizioni della Basilica di San Pietro.

18.35 La banda della Gendarmeria vaticana e il picchetto d’onore della Guardia Svizzera sono entrati a piazza san Pietro subito dopo la fumata bianca con la quale è stata annunciata l’elezione del 267° Papa della storia.