L'esponente del governo Schifani replica a Valentina Chinnici del PD

CATANIA – “Rimango sinceramente sorpreso dall’interrogazione depositata con carattere di urgenza dall’onorevole Chinnici in assenza di fatti oggettivi”. Lo afferma, in una nota, l’assessore regionale alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica, Andrea Messina.

“Probabilmente l’interrogante non ha avuto modo di verificare gli aggiornamenti più recenti, dal momento che gli attuali concorsi banditi dalla Regione, in programma dal 12 al 14 novembre prossimi, si svolgeranno nel Palermitano in una sede in grado di accogliere il numero di candidati previsti e facilmente raggiungibile”.

Il rispetto dell’equità territoriale

“Il governo regionale – prosegue Messina – è attento a garantire il rispetto dei principi di equità territoriale e di pari opportunità per tutti i candidati ai concorsi pubblici. In modo da assicurare pari condizioni di partecipazione ai cittadini di tutte le province e da distribuire in modo equilibrato le sedi concorsuali sul territorio”. L’interrogazione è stata presentata dalla deputata del PD Valentina Chinnici.