Il dettaglio dei bandi

CALTANISSETTA – Nuove assunzioni alla a Società ‘Impianti SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud S.R.L.’. I nuovi concorsi indetti riguardano 77 figure da assumere a tempo indeterminato. Due le posizioni offerte: operai e autisti.

Le selezioni previste

Per la categoria degli operai sono previste complessivamente 68 assunzioni. Questa la suddivisione: 41 operai qualificati (terzo livello); 18 operai di primo livello; nove operai di secondo livello.

I nove autisti dovranno occuparsi di guidare mezzi pesanti, come autotreni e autoarticolati. La qualifica è di quarto livello professionale. Per potere partecipare a questa figura è necessario il possesso almeno della patente di guida categoria C.

La data limite per le domande

La selezione prevede la valutazione dei titoli e lo svolgimento di prove d’esame. I bandi relativi ai concorsi sono disponibili sul sito dell’azienda. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 19 marzo 2025.

