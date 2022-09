Concorsi, dall’Agenzia delle Dogane 980 posti per diplomati e laureati PDF

Due avvisi per reclutare personale a tempo indeterminato sia nelle strutture centrali che in quelle periferiche

Sono 980 i posti messi a concorso dall’Agenzia delle accise delle dogane e dei monopoli negli scorsi giorni e a cui è possibili candidarsi entro le ore 18:00 del 29 settembre 2022.

I bandi sono due e sono finalizzati a reclutare personale a tempo indeterminato sia nelle strutture centrali che in quelle periferiche.

Il primo bando prevede il reclutamento di 340 laureati (unità di personale di terza area), fascia retributiva F1, a tempo pieno e indeterminato. Molte le figure da inserire nei ruoli: funzionari amministrativi, collaboratori per le relazioni internazionali, legali, analisti economici finanziari, informatici, ingegnere, architetti, chimici, biologi.

L’altro concorso prevede la copertura di 640 posti per diplomati da inquadrare nella seconda area, fascia retributiva F3. In particolare l’Agenzia delle Dogane seleziona assistenti amministrativi, ragionieri, periti informatici, periti industriali, geometri, periti chimici.

La procedura di iscrizione, come detto, deve essere svolta telematicamente. Per la partecipazione al concorso i candidati dovranno, inoltre, versare una quota di 10 euro per le spese di segreteria e amministrative, da corrispondere secondo le modalità previste dalla piattaforma telematica per la presentazione delle domande.