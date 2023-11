Concorso alla Regione, il Tar respinge un ricorso e conferma la graduatoria

Al dipartimento Funzione pubblica

PALERMO – Respingendo il ricorso di un candidato che non era risultato idoneo, il Tar di Palermo ha confermato la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito dal dipartimento della Funzione pubblica e del personale della Regione Siciliana, per l’assunzione di 12 unità di personale cat. D, a tempo pieno e indeterminato, per il ricambio generazionale dell’amministrazione regionale.

La battaglia legale

Il ricorrente aveva chiesto l’annullamento degli atti relativi alla procedura concorsuale, chiedendo al Tar la neutralizzazione di 4 domande relative alla prova concorsuale scritta. Il ricorso era stato notificato anche alla vincitrice del concorso, originaria di Mazara del Vallo, la quale si è costituita in giudizio con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia; i difensori hanno chiesto l’estromissione dal giudizio della propria assistita in quanto, essendo collocata al primo posto della graduatoria finale di merito, l’eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe inciso sulla sua posizione. I legali, altresì, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso proposto per mancata valida notifica ad almeno un controinteressato.

Il pronunciamento del Tar

I giudici amministrativi hanno dichiarato il ricorso inammissibile, con assorbimento altresì di ogni altra questione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese. Pertanto, per l’effetto della pronuncia del Tar la vincitrice ha visto confermata la posizione di prima classificata nella graduatoria di merito del predetto concorso e resterà in servizio presso l’amministrazione regionale.