Concorso allievi accademia militare, serve il diploma: requisiti e domanda

C'è tempo fino al 29 gennaio 2024

ROMA – Il ministero della Difesa ha bandito un concorso per l’ammissione di 151 allievi al primo anno del 206° corso dell’accademia militare. C’è tempo fino al 29 gennaio 2024 per presentare la domanda.

Concorso allievi accademia militare, i requisiti

Al concorso possono partecipare i giovani in possesso dei seguenti requisiti:

essere cittadini italiani;

avere compiuto il diciassettesimo anno di età e non superare il giorno di compimento del ventiduesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 2023-2024 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l’iscrizione ai corsi di laurea.

essere riconosciuti in possesso dell’idoneità psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente.

godere dei diritti civili e politici.

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare.

non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna.

non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione.

avere tenuto condotta incensurabile.

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle Istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.

avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale, o del tutore a contrarre l’arruolamento volontario nell’Esercito italiano.

aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Tale requisito sarà verificato nell’ambito degli accertamenti psicofisici.

Come si svolge il concorso

Coloro ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per la prova scritta di preselezione. I concorrenti saranno poi ammessi alle prove di efficienza fisica. Successivamente alle prove di efficienza fisica saranno svolti, contestualmente agli accertamenti psicofisici, gli accertamenti attitudinali. Saranno ammessi agli accertamenti psicofisici i concorrenti che hanno superato le prove precedenti. In seguito sono previste la prova scritta di composizione italiana, la prova di conoscenza della lingua inglese, la prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica, al prova orale di matematica e il tirocinio.

Come presentare la domanda

Per presentare la domanda bisogna collegarsi al portale del reclutamento e ricercare il concorso relativo all’accademia militare.

