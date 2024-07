Concorso esercito VFI, oltre 6000 posti con licenza media

Presentazione domande entro il 30 luglio 2024

Il Concorso VFI Esercito 2024 mette a disposizione 6200 posti per chi ha conseguito almeno la licenza media. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le scadenze stabilite per ciascun blocco di reclutamento. Attualmente, è possibile inviare le domande per il terzo blocco dal 1° luglio 2024 al 30 luglio 2024.

Con l’introduzione del DL 2597, il modello di reclutamento nelle forze armate è cambiato, sostituendo le figure dei VFP1 e VFP4 con due nuove categorie: il Volontario in Ferma Prefissata Iniziale (VFI), che sostituisce il VFP1 con una ferma di tre anni più una possibile rafferma concorsuale, e il Volontario in ferma prefissata triennale (VFT), che sostituisce il VFP4 con una ferma di tre anni anch’essa prorogabile.

Concorso esercito: differenze con il passato

Tra le principali differenze tra VFP1 e VFI, oltre alla durata della ferma, vi sono alcuni aspetti economici. Ai VFI verrà corrisposta un’indennità forfettaria di 100 euro, in sostituzione del compenso per le ore eccedenti l’orario lavorativo settimanale. Inoltre, il loro parametro stipendiale sarà adeguato a quello dei Graduati nella misura dell’81.5%, con alcuni incrementi specifici per particolari specialità. A differenza del passato, a tutti i Volontari che presteranno servizio in giornate festive sarà riconosciuto il recupero della festività. Rimane invece invariato il diritto alla fruizione gratuita della mensa e degli alloggi collettivi.

Suddivisione blocchi

Il concorso VFI Esercito 2024 prevede 6200 posti, suddivisi in tre blocchi: 2200 per il primo blocco, 2000 per il secondo blocco e 2000 per il terzo blocco. I 2200 posti del primo blocco comprendono diverse assegnazioni, tra cui incarichi principali assegnati dalla Forza Armata e specifici ruoli come elettricista, idraulico, muratore, falegname, fabbro, meccanico di mezzi e piattaforme, esploratore equestre e artigliere equestre.

Anche il secondo e il terzo blocco prevedono una suddivisione simile dei posti, con 2000 disponibilità ciascuno, che includono incarichi principali e specializzazioni specifiche. Il concorso è aperto ai civili e richiede almeno il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media). L’ammissione dei candidati con titoli di studio conseguiti all’estero è subordinata all’equipollenza del titolo rilasciata da un ufficio scolastico regionale o provinciale.

Requisiti

I candidati devono avere tra i 18 e i 24 anni. Per il primo blocco possono partecipare i nati dal 17 novembre 1999 al 17 novembre 2005, per il secondo blocco i nati dal 13 febbraio 2000 al 13 febbraio 2006, e per il terzo blocco i nati dal 30 luglio 2000 al 30 luglio 2006.

Oltre ai requisiti di età e di titolo di studio, i candidati che intendono accedere ai ruoli specifici come elettricista, idraulico, muratore, falegname, fabbro, meccanico, esploratore e artigliere equestre devono possedere anche i titoli indicati nel bando. Il 10% dei posti disponibili è riservato a determinate categorie, tra cui diplomati presso le Scuole Militari e figli di militari deceduti in servizio.

Fasi del concorso e prove

Il concorso prevede diverse fasi, tra cui la valutazione dei titoli di merito, la formazione delle graduatorie, le prove di efficienza fisica e l’accertamento dei requisiti di idoneità fisio-psico-attitudinale. La valutazione dei titoli include diversi criteri, come il voto del diploma di istruzione secondaria e i titoli accademici o professionali posseduti.

Le prove di efficienza fisica consistono in una corsa piana di 2000 metri, sollevamento ginocchia al petto, piegamenti sulle braccia e trazioni alla sbarra. L’idoneità fisica e attitudinale sarà verificata attraverso visite mediche generiche, controlli specialistici e valutazioni della personalità.

Concorso esercito: come partecipare

Per partecipare, è necessario compilare e inoltrare la domanda online tramite il Portale Concorsi del Ministero della Difesa, utilizzando lo SPID. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro i termini definiti per ogni blocco, con l’ultima finestra disponibile per il terzo blocco dal 1° luglio 2024 al 30 luglio 2024.

