Concorso Internazionale di Sicilia: Orlandi conquista la seconda giornata

Per il forte vento le gare sono state interrotte e rinviate a domani

PALERMO – È una donna, l’italiana Claudia Orlandi in sella a “El Camino IMS Z“, la prima vincitrice della seconda giornata della 59° edizione del Concorso Internazionale di Sicilia in corso di svolgimento al campo ostacoli de La Favorita di Palermo.

La seconda giornata, iniziata stamane alle ore 8, ha visto Claudia Orlandi completare il percorso con zero penalità nella gara Tour Giovani (cavalli con 5 anni di età).

Al cavaliere Mariovalerio Pulvirenti su “Napulè” è andata invece la Tour Giovani (cavalli con 6 anni di età). Il catanese Giuseppe Carrabotta in sella a “Dea di Nixima” con un tempo di 59,94” e zero penalità, si è imposto nella gara CSI1* H125.

È palermitano il primo classificato della CSI2* H135: Cristiano Artioli montando “Orkano De Kalvarie”, con zero penalità e un tempo di 67,73″.

Dopo la quarta gara il forte vento ha indotto i giudici a rinviare a domani le rimanenti quattro gare in programma: Italian Champions Tour (mista e individuale) con il più alto premio da €30.000, così come le altre tre in programma per oggi CSI2* H140 (montepremi €4.500); CSI2* H130 (montepremi €1.500) e CSI1* (montepremi €700). Confermata solo con inizio alle 14:30 la Longines Ranking Points D.