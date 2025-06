Il ministero dell'Istruzione è in cerca di personale: il concorso

Previste 15 unità anche in Sicilia

PALERMO – Il ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha annunciato il Concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 161 unità di personale non dirigenziale, per il Ministero dell’istruzione e del merito. 15 unità saranno destinate all’ufficio scolastico regionale della Sicilia.

Funzionari

Le figure selezionate saranno inquadrate nell’area dei Funzionari, nella famiglia professionale giuridico-amministrativo-contabile, con ruoli strategici nel funzionamento delle strutture scolastiche regionali.

Ministero dell’Istruzione, i requisiti del concorso

La selezione è aperta ai cittadini italiani o dell’Unione Europea. È richiesto il compimento della maggiore età, il pieno godimento dei diritti civili e politici e l’idoneità fisica all’impiego. Il candidato non deve essere destinatario di condanne penali o essere progetti i procedimenti in corso che impediscano l’accesso al pubblico impiego.

Il titolo di studio: possono partecipare i candidati in possesso di una laurea triennale o magistrale in discipline giuridiche, economiche, politiche, sociologiche o statistiche.

I termini

Il termine ultimo per l’invio della domanda è fissato a venti giorni dalla pubblicazione del bando sul portale inPA, dunque entro il 25 giugno 2025.

La prova prevista

La selezione consisterà in un’unica prova scritta, distinta per ciascun codice territoriale. La prova si svolgerà in modalità informatizzata e sarà composta da 40 quesiti a risposta multipla, da risolvere entro un tempo massimo di 60 minuti.

Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente online, attraverso il portale della Pubblica Amministrazione. Per accedere è necessario autenticarsi tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica, CNS o sistema eIDAS, e disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale. È previsto anche il versamento di un contributo di 10 euro per la partecipazione.

