Come candidarsi, le prove e tutto quello che c'è da sapere

L’Istituto regionale del Vino e dell’Olio ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno in Sicilia di 12 persone da inquadrare nella Aree assistenti e funzionari.

Nello specifico saranno assunte 6 unità da inquadrare nella Area degli assistenti di cui 4 unità nel profilo tecnico specialistico (Cod. A1) e 2 unità nel profilo amministrativo gestionale (Cod. A2). E poi ancora 6 unità da inquadrare nell’Area dei funzionari di cui 4 unità nel profilo tecnico specialistico (Cod. B1 e B2), 1 unità nel profilo amministrativo gestionale (Cod. C1) e 1 unità nel profilo economico-contabile (Cod. C2).

I requisiti

I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, maggiore età, idoneità fisica all’impiego, godimento dei diritti civili e politici, assenza di procedimenti in corso, destituzioni da impieghi nella pubblica amministrazione o condanne penali, regolarità con gli obblighi di leva, conoscenza della lingue inglese e dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse e possesso dei titoli di studio.

Titoli di studio

Assistenti:

Cod. A1: Diploma di perito chimico o perito agrario (o diplomi affini in ambito chimico, agrario o agroalimentare);

Cod. A2: Qualsiasi diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado.

Funzionari:

Cod. B1: Lauree in chimica, scienze alimentari, viticoltura ed enologia, o titoli equiparati;

Cod. B2: Lauree in biologia, biotecnologie agrarie o titoli equivalenti;

Cod. C1: Lauree in giurisprudenza, scienze politiche o relazioni internazionali;

Cod. C2: Lauree in economia, finanza, scienze aziendali.

Concorso Irvo in Sicilia: la sede di lavoro

I vincitori saranno destinati a prestare servizio presso gli uffici centrali (in via Libertà 66, a Palermo) e periferici dell’Irvo, attuali e istituendi, in attuazione delle esigenze organizzative dell’Istituto.

Le prove di concorso

Il concorso prevede: un’eventuale prova preselettiva che l’Istituto si riserva di svolgere qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso, per ciascun profilo e famiglia professionale, sia superiore a 30; una prova scritta alla quale accederanno i candidati che avranno superato l’eventuale prova preselettiva; una prova orale a cui saranno ammessi i candidati che avranno superato la prova scritta.

Come candidarsi e scadenza

Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, mediante la compilazione del format di candidatura sul portale inPA, previa registrazione con i sistemi di identificazione SPID, CIE e CNS.

Ogni candidato potrà iscriversi a uno o più concorsi, compatibilmente col possesso dei requisiti richiesti ed il possesso di un titolo di studio fra quelli indicati negli allegati al bando. Il termine ultimo per presentare le domande è fissato al 27 luglio 2025.

