Confcommercio Palermo, Lannino presidente del Collegio dei Probiviri

Gabriella Tutone e Debora Guarnotta completano il Collegio

PALERMO – Marco Filippo Lannino è il nuovo presidente del Collegio dei Probiviri di Confcommercio Palermo. Gabriella Tutone avrà la carica di vicepresidente. Debora Guarnotta è la terza componente effettiva del Collegio. I tre consiglieri sono stati scelti dall’assemblea elettiva dei soci di Confcommercio chiamata a votare per il rinnovo dell’organo interno di garanzia.

Il Collegio dei Probiviri di Confcommercio Palermo, secondo quanto previsto dallo Statuto, garantisce l’applicazione corretta e imparziale dello statuto associativo, dei codici etici e dei regolamenti interni di Confcommercio, Il nuovo collegio dei Probiviri resterà in carica fino al 2030.